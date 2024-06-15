Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

Національна збірна Німеччини напередодні розгромила Шотландію в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 в Мюнхені.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри півзахисник та капітан "Бундестім" Ілкай Гюндоган прокоментував виступ власної команди.

"Моя нога? Бувало й гірше. У мене було відчуття, що все обмежиться переляком, і врешті-решт, слава Богу, так і сталось.

Ми грали з великою інтенсивністю з самого початку і провели неймовірно хороший перший тайм. Це — саме той початок турніру, який нам був потрібен. У мене було гарне передчуття перед цим матчем.

Ми трохи ризикували, але ми також були свідомими відносно того, що ми робили, і виконували свою роботу добре. Тому рахунок 3:0 по перерві був цілком заслуженим.

Я радий, що зміг стати плеймейкером для моїх товаришів по команді", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.