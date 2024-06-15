Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

Напередодні національна збірна Німеччини розгромила Шотландію в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 в Мюнхені.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри нападник "Бундестім" Ніклас Фюллькруг прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре почали гру, багато володіли м’ячем. За ходом протистояння ситуація в цьому плані для нас покращувалася. У нас було багато енергії, багато хороших глибоких передач.

Я думаю, що впродовж 90 хвилин ми повністю заслуговували на перемогу, хоча Шотландія тривалий час грала вдесятьох. Атмосфера була неймовірною, звичайно, ми помітили це, як тільки прибули на стадіон. Це був саме той початок, який ми хотіли.

Мій гол? Це було суто інстинктивно. У мене був хороший шанс зробити перший дотик, тому я не довго думав і просто пробив", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.