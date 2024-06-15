Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

Напередодні в Мюнхені національна збірна Німеччини розгромила Шотландію в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн прокоментував виступ власної команди.

"Перші 20 хвилин у нашому виконанні були вражаючими. Ми доклали багато зусиль, контратакували, і це нам у подальшому дуже допомогло.

Ми забили ранній гол і залишались зосередженими до самого кінця матчу. Думаю, шотландці цим теж були вражені. Ми проявили себе дуже добре.

Я також дуже задоволений грою Гюндогана, це було дуже добре, він завжди був готовий віддати пас. Але важливо, що сьогодні не тільки одна людина отримує компліменти, тоді як вони розподілені між усією командою. Джамал Мусіала забив дуже гарний гол, як і Флоріан Віртц. Ілкай також заслуговував на гол.

Це був дуже хороший початок, але це був лише перший крок. Ми повинні рухатись далі. Нам була потрібна саме така перемога на старті. Однак у середу гра проти Угорщини буде іншою", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.