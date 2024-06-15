Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

Напередодні в Мюнхені в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 національна збірна Німеччини розгромила Шотландію.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Джамал Мусіала, якого визнали найкращим гравцем зустрічі, прокоментував виступ власної команди.

"Ми всі несемо тиск на своїх плечах. Коли ми на полі, то маємо працювати один для одного, і тільки тоді ти не відчуваєш цього тиску. Ми не дозволимо перемозі запаморочити нам голову і хочемо досягти того ж самого в середу. Ми проаналізуємо цю гру, подивимось, що ми можемо зробити краще, а що нам потрібно зберегти.

Така впевнена перемога була хорошим знаком для всіх, і для нас також. Ми можемо взяти цю впевненість на наступну гру. Особисто я був цілком задоволений матчем. Є речі, які ми все ще можемо зробити краще. На наступну гру ми вийдемо з тим самим настроєм і будемо робити все крок за кроком.

У нашому нападі багато різноманітності, що мені дуже подобається. Ми всі дуже добре взаємодіємо. Сподіваюсь, із кожною грою та тижнем наша зіграність зростатиме, і ми будемо продовжувати працювати над цим", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.