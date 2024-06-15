Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

Напередодні в Мюнхені в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 національна збірна Німеччини розгромила Шотландію.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Емре Джан прокоментував виступ власної команди.

"Божевільна історія. Ще два дні тому я був у відпустці. Мені подзвонили в середу, я тренувався один раз, а вже сьогодні вийшов на поле у важливому матчі й забив.

Я дуже щасливий і вдячний Юліану та всій команді", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.