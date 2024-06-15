Півзахисник Німеччини прокоментував розгром Шотландії.
Емре Джан, Getty Images
15 червня 2024, 09:38
Напередодні в Мюнхені в матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 національна збірна Німеччини розгромила Шотландію.
Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024
Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Емре Джан прокоментував виступ власної команди.
"Божевільна історія. Ще два дні тому я був у відпустці. Мені подзвонили в середу, я тренувався один раз, а вже сьогодні вийшов на поле у важливому матчі й забив.
Я дуже щасливий і вдячний Юліану та всій команді", — заявив німецький виконавець.
Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.