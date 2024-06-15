Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Німеччини прокоментував розгром Шотландії.

У матчі-відкритті чемпіонату Європи-2024 напередодні в Мюнхені національна збірна Німеччини розгромила Шотландію.

Німеччина — Шотландія 5:1 Відео голів та огляд матчу-відкриття Євро-2024

Після завершення гри нападник "Бундестім" Томас Мюллер прокоментував виступ власної команди.

"Це був важливий крок із нашого боку, але це — лише перший крок. Утім, ми не робили його впродовж останніх кількох турнірів.

Сьогодні ж нам удався чудовий старт. Проте зараз ми повинні триматись ногами на землі.

У Німеччині ми не віримо в суперзірок. Нас змалечку вчать грати в команді, а не виблискувати поодинці.

Ось чому ви не побачите багато німецьких гравців, які виграють Золотий м'яч, але саме тому ви можете побачити 4 зірки на футболці нашої національної збірної", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч Німеччина проведе проти Угорщини 19 червня.