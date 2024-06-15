Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками перед грою з Хорватією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте прокоментував майбутній матч проти Хорватії на Євро-2024.

"Для мене представляти Іспанію — величезна відповідальність. Ми представляємо націю, всіх уболівальників. Проте ми можемо бути спокійними. Кожен з нас має величезний талант, і якщо ми будемо працювати разом і використовувати цей талант, то все буде добре.

Ольмо абсолютно готовий вийти у стартовому складі і може зіграти всю гру, але остаточне рішення ми ухвалимо лише у суботу.

Ми сильна команда і можемо змагатись на найвищому рівні – мої колеги з інших збірних це визнають. Ми розпочинаємо нашу кампанію проти іншої неймовірно сильної збірної, тому нам доведеться показати себе з найкращого боку.

На мою думку, Іспанія — найкраща країна у світі. Я дуже пишаюся тим, що я іспанець. Ми змагаємося щосили, але іноді футбол може ставитися до вас по-іншому. Але ваша совість чиста. Мета полягає в тому, щоб поставити себе на місце, щоб досягти чогось великого. Ти будеш задоволений лише тоді, коли віддав усе і більше нічого дати не можеш – тоді, можливо, ти зможеш щось зробити у цьому великому турнірі.

Я переживаю цей турнір відповідально та спокійно. Така поведінка допомагає нам усім. Ми горді і сповнені амбіцій. Гравці віддані своїй справі, але спокійні, і ми хочемо почати добре, щоб передати переконання, що ми можемо зробити тут щось важливе", — наводить слова Де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Хорватія відбудеться сьогодні, 15 червня, о 19:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.