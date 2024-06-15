Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник записав на свій рахунок дві результативні дії.

Центрального півзахисника збірної Іспанії Фабіана Руїса визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Хорватії в 1 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині.

Поєдинок завершився розгромною звитягою колективу Луїса де ла Фуенте (3:0).

Руїс відіграв зустріч від стартового до фінального свистка. Спочатку 28-річний іспанець здійснив асист на нападника Альваро Морату, а пізніше відзначився голом і сам.

Зазначимо, що ігровий день 1 туру в групі В ще не завершено. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Італія — Албанія на нашому сайті.