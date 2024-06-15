Півзахисник записав на свій рахунок дві результативні дії.
Фабіан Руїс, Getty Images
15 червня 2024, 21:32
Центрального півзахисника збірної Іспанії Фабіана Руїса визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Хорватії в 1 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині.
Поєдинок завершився розгромною звитягою колективу Луїса де ла Фуенте (3:0).
Руїс відіграв зустріч від стартового до фінального свистка. Спочатку 28-річний іспанець здійснив асист на нападника Альваро Морату, а пізніше відзначився голом і сам.
Зазначимо, що ігровий день 1 туру в групі В ще не завершено. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Італія — Албанія на нашому сайті.