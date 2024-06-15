Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фахівець прокоментував заміни лідерів.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич після поразки від Іспанії (0:3) на старті Євро-2024 пояснив ранні заміни лідерів своєї команди — Луки Модрича і Матео Ковачича.

Іспанія — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу

"Чому я замінив Модрича і Ковачича на 65-й хвилині? Попереду у нас два важливі матчі — з Албанією та Італією. На той момент ми програвали 0:3, і в нас було не так уже й багато шансів переломити ситуацію, тому я вирішив зняти їх із гри", — цитує Далича прес-служба УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Карвахаль став найстаршим автором голу Іспанії на Євро.