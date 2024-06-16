У рамках третього ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між національними збірними Словенії та Данії — представниками квартету С.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

НЕДІЛЯ, 16 ЧЕРВНЯ, 22:00. МХП-АРЕНА, ШТУТГАРТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Каспера Г'юлманда. Так, на перемогу Данії в основний час пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Словенії оцінюється показником 5,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

УСЕ ГОЛОВНЕ ПРО ЄВРО-2024 В НАШОМУ TELEGRAM

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Матяж Кек, головний тренер збірної Словенії: "Для такої країни з такою невеликою базою гравців, як Словенія, важливо створити сильний і послідовний склад. Цей успіх не є випадковим, і відбір на Євро-2024 говорить сам за себе. Правда в тому, що нас не вважають фаворитами групи, ми ж скоріше аутсайдерами. Данія входить до десятки найкращих команд Європи, багато хто вважає їх "темними конячками" для цього Євро. Вони є фаворитами, але ми хочемо мати свій власний менталітет переможців".

Каспер Г'юлманд, головний тренер збірної Данії: "Найважливіше — щоб ми були вірними собі, своєму футболу та своїй філософії. Ми повинні бути агресивними та домінуючими, стежити за сильними сторонами в грі Словенії. У них є за рахунок чого перемагати, особливо завдяки Шешко, який є яскравою зіркою європейського футболу. У них Облак у воротах, і у них хороший менеджер, який працює з командою протягом тривалого часу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ СЛОВЕНІЯ : Облак (Атлетіко) - Карничнік (Целє), Бійол (Удінезе), Брекало (Орландо Сіті), Янжа (Гурнік) — Стоянович (Сампдорія), Єлшнік (Олімпія Любляна), Гнезда Черін (Панатінаїкос), Млакар (Піза) - Шпорар (Панатінаїкос), Шешко (РБ Лейпциг) Заявка збірної Словенії на Євро-2024: ДАНІЯ : Шмейхель (Андерлехт) - Андерсен (Крістал Пелес), Крістенсен (Барселона), Вестергор (Лестер) — Крістіансен (Болонья), Юлманд (Спортінг), Еріксен (Манчестер Юнайтед), Гейб'єрг (Тоттенгем), Ба (Бенфіка) - Гойлунн (Манчестер Юнайтед), Вінд (Вольфсбург) Заявка збірної Данії на Євро-2024: ОЧНІ ЗУСТРІЧІ КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024 Під час відбіркового циклу Данія та Словенія потрапили до однієї групи та набрали однакову кількість очок, проте за рахунок особистих зустрічей (1:1, 2:1) саме данці вийшли напряму до Євро з першого місця.