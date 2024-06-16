Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Швейцарії прокоментував перемогу над Угорщиною.

Національна збірна Швейцарії напередодні обіграла Угорщину в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "наті" Мурат Якин прокоментував виступ власної команди.

"Я завжди порівнюю футбол з шахами, і сьогодні ми вибрали правильну тактику на гру. Ми використали формацію 3-5-2 з певної причини: щоб максимально використати наші власні якості й дуже ускладнити життя супернику в першому таймі.

Ми передбачали, що вони випустять Бендегуза Боллу в перерві й ми опинимося під тиском, тому ми з часом випустили свіжих нападників, щоб тримати м’яч.

Ебішер? Ми знали його статистику і розуміли, що він може бути важливим для нас. Він робить чудові забігання, як з м’ячем, так і без нього. У підсумку, у нас був дуже сильний півзахист на папері перед грою.

Проте наступної середи буде зовсім інша гра. Важливо, що ми виграли сьогодні, але я не був задоволений другим таймом, і ми повинні зіграти краще наступного разу.

Сьогодні ми змогли насолодитися цією чудовою атмосферою з усіма нашими вболівальниками. Фантастично бачити, скільки швейцарців було на стадіоні", — заявив швейцарський фахівець.

Наступний матч Швейцарія проведе проти Шотландії 19 червня.