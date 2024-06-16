Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан Швейцарії прокоментував перемогу над Угорщиною.

Напередодні національна збірна Швейцарії обіграла Угорщину в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник та капітан "наті" Граніт Джака прокоментував виступ власної команди.

"Було надзвичайно важливо почати сьогодні з перемоги. Ми провели майже ідеальний перший тайм, а другому точно були не гіршими за суперників, але, звичайно, Угорщина мала працювати більше, аби відігратись. Однак загалом ми заслужили на перемогу.

Це було саме те, до чого ми тренувались упродовж усієї підготовки перед Євро. У багатьох гравців були судоми, що свідчить про те, що ми виклались на повну. У нас хороша лава запасних, і ми побачили важливість хорошої лави запасних сьогодні завдяки нашим замінам.

Нам потрібні всі гравці, кожен, хто є в заявці, і сьогодні ми зробили важливий крок.

Квадво Дуа провів хороший перший тайм проти Естонії. Можливо, він був не зовсім задоволений собою, коли вийшов тоді на заміну. Але сьогодні він отримав ще один шанс і скористався ним.

Він — хороший хлопець і дуже спокійний. Він холоднокровний перед воротами, навіть на тренуваннях. У підсумку він переконав не тільки мене, але й інших гравців у своїх здібностях, і ми щасливі, що він з нами. Ми награвали його дуже інтенсивно.

Можливо, нам потрібен був саме той період у цій грі, коли справи йшли не дуже добре, щоб зрозуміти, що нічого не відбувається саме по собі. Ми дуже багато працювали, і гравці з меншою кількістю зіграних хвилин також підштовхували нас. Знову ж таки, ви самі бачите, що нам сьогодні потрібні були всі, зважаючи на виконаних п’ять замін.

Ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі", — заявив швейцарський виконавець.

Наступний матч Швейцарія проведе проти Шотландії 19 червня.