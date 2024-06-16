Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Угорщини прокоментував поразку від Швейцарії.

Національна збірна Угорщини напередодні поступилась Швейцарії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "чарівних мадярів" Адам Лонг прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що це був не найкращий початок турніру для нас. Особисто мені здається, що ми були трохи пасивними в обох фазах, хоча у суперників у складі є хороші гравці з міжнародним досвідом, які дуже добре бачать кожну ситуацію на полі.

У перерві в нас був час відновитись, заспокоїтись, обдумати весь перший тайм і виправити свої помилки. Ми були більш небезпечними в другому таймі", — заявив угорський виконавець.

Наступний матч Угорщина проведе проти Німеччини 19 червня.