Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець має шанси зіграти на Євро-2024.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який відновлюється після отриманої травми у товариському матчі з Молдовою (4:0), висловився про готовність зіграти на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Його слова наводить УАФ.

"Почуваю себе вже краще, дякую. Можу дійти до столової. Це зараз найголовніше для мене. Якщо серйозно, то вже почав працювати в залі два рази на день. Сподіваюсь, що скоро повернуся на поле.

Не пригадаю, щоб була саме така травма. Можна сказати, що обійшлося – зі зв’язками проблем нема, тільки сильний забій. Потрібен деякий час на відновлення.

Не можу точно сказати коли зможу повернутися на поле. Це залежить від того, як впорається мій організм та моя стопа. Ми з лікарем даємо головному тренеру нову інформацію кожного дня. Кожного дня все змінюється, сподіваюсь скоро вийду на поле. Звісно, що я полечу з командою до Мюнхена", — сказав Миколенко.

Раніше повідомлялося, що збірна України прибула до Мюнхена, де зіграє свій перший матч Євро-2024.