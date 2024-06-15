Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок із Румунією відбудеться вже в понеділок, 17 червня.

Гравці та штаб української національної команди прибули до Мюнхена, де вже за два дні відбудеться перший для неї поєдинок фінальної частини чемпіонату Європи-2024, передає офіційний сайт УАФ.

Вранці 15 червня збірна України провела тренування на домашньому для себе полі в Таунусштайні. Під час заняття виконавці відпрацьовували завдання тренерського штабу, спрямовані на підготовку моделі гри зі збірною Румунії.

Ближче до вечора "синьо-жовті" прибули до аеропорту Франкфурта, звідки вилетіли до Мюнхена. Одразу з летовища команда виїхала до центру міста, де й розмістилася в готелі.

У програмі на завтра, 16 червня, офіційне тренування на Арені Мюнхен, яке стартує о 17:30 за київським часом. Також у неділю відбудеться пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва та захисника Іллі Забарного (16:45 за Києвом).

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).