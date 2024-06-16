Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер допоміг своїй команді перемогти.

Коді Гакпо визнаний найкращим гравцем матчу між Польщею та Нідерландам у стартовому турі групи D — повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У цій зустрічі вінгер забив гол, який дозволив його команді зрівняти рахунок. Крім того, завдав 5 удари по воротах, виконав 4 успішних спроби дриблінгу, а також виграв 4 єдиноборства.

У другому таймі після голу Вута Веггорста, що вийшов на заміну, збірна Нідерландів перемогла суперника з рахунком 2:1.

В другому матчі першого туру у цьому квартеті зіграють Австрія та Франція.