Вінгер допоміг своїй команді перемогти.
Коді Гакпо, Getty Images
16 червня 2024, 19:35
Коді Гакпо визнаний найкращим гравцем матчу між Польщею та Нідерландам у стартовому турі групи D — повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У цій зустрічі вінгер забив гол, який дозволив його команді зрівняти рахунок. Крім того, завдав 5 удари по воротах, виконав 4 успішних спроби дриблінгу, а також виграв 4 єдиноборства.
У другому таймі після голу Вута Веггорста, що вийшов на заміну, збірна Нідерландів перемогла суперника з рахунком 2:1.
В другому матчі першого туру у цьому квартеті зіграють Австрія та Франція.