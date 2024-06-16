Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу з Нідерландами.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж прокоментував матч з Нідерландами.

"Матч проходив у різні етапи", — цитує Міхала RMF24 Pl.

"Були моменти, коли ми були небезпечними, але у нас також були фази, коли ми легко втрачали м'яч. Іноді нам не вистачало хитрості.

Треба сказати, що у нас були дійсно хороші моменти. Після замін ми тримали м'яч довше і змогли змусити Нідерланди відійти в захист.

Заміни показали, що ми можемо керувати командою. Ми будемо працювати так.

Справа не в тому, що хтось винен в поразці. Я не маю наміру звинувачувати гравців. Нам не вистачало якості у вирішальні моменти.

Я сказав гравцям у роздягальні після матчу, щоб вони високо тримали голови. Цей матч, незважаючи на поразку, є хорошим. Футболісти мають вірити, що ми йдемо в правильному напрямку. Сьогодні нам не вистачило кмітливості, але ми були добре організованою командою.

Ми точно не здамося. Ми повинні зробити все, щоб виграти наступні два матчі. Ми віримо, що ми ще більше покажемо себе з найкращої сторони в них.

Імовірно, в матчі з Австрією зіграє Роберт Левандовські, а також Павел Давидовіч. Це посилить конкуренцію всередині колективу".

В матчі з Нідерландами Польща програла з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний гол у другому таймі.