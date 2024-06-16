Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Угорщини прокоментував поразку від Швейцарії.

Національна збірна Угорщини напередодні поступилась Швейцарії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Кельні в рамках квартету A.

Угорщина — Швейцарія 1:3 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "чарівних мадярів" Марко Россі прокоментував виступ власної команди.

"Перший тайм у нашому виконанні був дуже поганим. За винятком перших кількох хвилин, ми були занадто пасивними, і має наслідки проти команд такого рівня. Я не хочу показувати пальцем на когось із гравців окремо. Я тренер, і я беру на себе відповідальність за результат.

Швейцарія — дуже досвідчена команда, із якісними гравцями по всьому полю й дуже хорошими фізичними якостями. Коли ми програвали 1:2, ми сильно пресингували і були близькі до того, щоб забити ще один гол у моменті Ворго. Але суперники використали свій досвід, сповільнили гру, темп і правильно використали свій інтелект. Дуже прикро було пропустити третій гол на останніх хвилинах гри.

Важко виправити ті помилки, які ми зробили. Існує не так багато стратегій, щоб уникнути індивідуальних помилок. Справа не в тактиці — у нас були проблеми з комунікацією один з одним через те, як грали їхні швейцарські форварди. Ми розібрались із цим у перерві, але на той час ми вже програвали 0:2", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Угорщина проведе проти Німеччини 19 червня.