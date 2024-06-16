Коментар від наставника стосовно матчу Євро-2024.
Матьяж Кек, Getty Images
16 червня 2024, 22:57
Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек висловив думку стосовно матчу з Данією.
"Це були два різних тайми. Думаю, результат справедливий", — цитує Матьяжа Barrons Com.
"Можливо, ми показали їм занадто велику повагу в першому таймі, а потім у другому таймі нам вдалося відігратися.
У глибині душі я очікував, що хтось може мати мандраж у першому таймі. Деякі з гравців не грали на такому високому рівні.
Коли гравці побачили, що це можливо, вони почали грати. У мене таке відчуття, що ми були досить наївними після пропущеного м'яча, але я думаю, що ми навчимося з цього в інших матчах".
Завдяки голу Еріка Янжи збірна Словенії зіграла внічию з Данією 1:1.