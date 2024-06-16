Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Збірна України налаштовується на старт на Євро.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу проти команди Румунії на Євро-2024.

"На мій погляд, у Румунії хороші атакувальні гравці. Це хороша команда, в якої є досвідчені й сильні індивідуально виконавці, але я думаю, що ми готові до протистояння із цим суперником.

Я вважаю, що в нас якісна збірна, є гравці, здатні зробити різницю. Але найважливіще, що ми граємо як одна команда", — сказав Забарний.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).