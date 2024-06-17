Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда налаштовується на старт на Євро.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу проти команди Румунії на Євро-2024.

"Нам потрібно виграти цей матч. Нам просто потрібна перемога! Усі розуміють важливість цієї гри. Ми відчуваємо впевненість і маємо зосередитись на своєму футболі.

Ми поважаємо Румунію, це дуже хороша команда, і вони повністю заслужили бути тут. Вони мають якісних гравців, тому нам потрібно дуже добре підготуватися", — сказав Забарний.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).