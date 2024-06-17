Команда налаштовується на старт на Євро.
Ілля Забарний, УЄФА
17 червня 2024, 08:26
Захисник національної збірної України Ілля Забарний висловився напередодні матчу проти команди Румунії на Євро-2024.
"Нам потрібно виграти цей матч. Нам просто потрібна перемога! Усі розуміють важливість цієї гри. Ми відчуваємо впевненість і маємо зосередитись на своєму футболі.
Ми поважаємо Румунію, це дуже хороша команда, і вони повністю заслужили бути тут. Вони мають якісних гравців, тому нам потрібно дуже добре підготуватися", — сказав Забарний.
Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:
Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).