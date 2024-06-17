Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Англії прокоментував перемогу над Сербією.

Збірна Англії напередодні в першому турі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію в Гельзенкірхені в рамках групи C.

Сербія — Англія 0:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт оцінив виступ власної команди.

"Сербія — сильна команда. Нам довелося трохи постраждати, що, на мою думку, дуже добре для нас, щоб вистояти і захистити свої ворота так, як ми це зробили під тиском, що буде характерним для цієї групи. Така реальність великих турнірів.

У нас були хороші шанси збільшити перевагу і переломити хід гри, але ми ними не скористались. Я був дуже задоволений багатьма аспектами гри, особливо першим таймом. Я вважаю, що ми дуже добре володіли м'ячем.

У другому таймі ми не так добре тримали м’яч, як нам потрібно, але перемога і початок шляху, який ми маємо, є дуже важливими.

Беллінгем? Він пише свої власні сценарії. Момент його голу, його гра на підступах до воріт — це супермайстерність. Я думаю, що в різні моменти матчу всі наші нападники виглядали небезпечно і робили свою роботу для команди.

Сьогодні проблемним було лише завершення епізоді. Був хороший сейв від воротаря Сербії після удару Гаррі Кейна головою наприкінці гри. Із часом голи прийдуть. Я впевнений, що ми будемо забивати багато.

Ми грали проти п’ятьох захисників, тож нелегко було створювати моменти, але ми це робили. Урешті-решт одного з них було достатньо для перемоги. Мені сподобався той факт, що нам довелося трохи потерпіти. Це не те, над чим ми багато працювали на цьому тижні, але виглядали ми набагато кращими, аніж минулого тижня.

Мушу також сказати, що Трент дуже старанно працював над правильним позиціонуванням, коли Джуд часто виходив уперед. Я думаю, що Трент дуже добре адаптувався і пристосувався до його нової ролі.

Він добре використовував м’яч і доклав чимало зусиль для взяття воріт. Зрештою, ми хотіли, щоб у тій зоні завжди були свіжі ноги, і Конор Галлагер міг швидко діставатись до м’яча. У нас є багато гравців, і ми повинні їх усіх використовувати", — заявив англійський фахівець.

Наступний матч збірна Англії проведе проти Данії 20 червня.