Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Франції прокоментував настрій команди перед Австрією.

Збірна Франції стартує на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині матчем проти Австрії в Дюссельдорфі.

Австрія — Франція. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам розповів про стан його команди.

"Я можу першим виграти чемпіонати світу та Європи в якості гравця та тренера? Для мене це не є мотивацією взагалі. Я не для того прийшов у цей світ, щоб гнатись за рекордами й ставати унікальним.

Ідеться про команду, яка представляє всю Францію. І найбільша заслуга в загальному успіху завжди належить гравцям, бо це вони на полі грають на полі, а не я.

Я все ще маю те саме бажання, ту саму пристрасть і ту саму рішучість перемагати, як і раніше. Якби це було не так, я б не зміг керувати цією командою. Я б тоді негайно зупинився і зайнявся чимось іншим.

Очікування від Франції дуже високі. Ми — чемпіони світу-2018 та ставали другими у 2022 році. У нас є потенціал і амбіції, щоб виграти титул, але Євро — дуже вимогливий турнір.

Я бачу сім збірних, які реально претендуватимуть на перемогу: Бельгія, Англія, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Італія, Хорватія та ми, певна річ", — заявив французький фахівець.

Матч Австрія — Франція відбудеться 17 червня, о 22:00.