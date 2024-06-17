Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Романа Яремчука за підсумками розгромної поразки від Румунії в першому турі Євро-2024.
Яремчук, getty images
17 червня 2024, 22:22
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував важку поразку в 1-у турі Євро-2024 від Румунії (0:3). Цитує українця офіційний сайт УЄФА.
"Дуже важко щось говорити після такого матчу. А сказати на емоціях щось зайве теж не хочеться. Ми сьогодні програли. Румуни перемогли — вітаю їх із перемогою. Будемо готуватися до наступних матчів. Ми повинні показати там максимум. Потрібно зібратися та зробити правильні висновки.
Рахунок на табло — 0:3. Ми були гіршими за суперника. Нам немає жодних виправдань. Ми сьогодні не показали свою гру, не виконали установку тренера. Румуни заслужено перемогли, а нам потрібно добре поговорити в роздягальні та рухатися далі", — сказав стандартні для таких випадків слова нападник збірної України.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про гру з Румунією.