Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Сергія Реброва за підсумками розгромної поразки від Румунії в першому матчі Євро-2024.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України стартувала з дуже провального виступу проти Румунії, якій команда Сергія Реброва поступилася з рахунком 0:3.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував неочікуваний результат проти Румунії на старті континентальної першості.

"Очевидно, що були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Такого результату ніхто не очікував. Попереду на нас чекає дуже серйозна гра. Ми повинні поговорити між собою й підготуватися до наступної зустрічі.

Румунія — хороша команда. Я говорив перед матчем, що це футбольна нація. Вони вміють грати у футбол, і вони сьогодні це показали. Тепер ми маємо зосередитися на наступній грі, проти Словаччини", — цитує слова Сергія Реброва офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Румунія — Україна ви можете на Football.ua.