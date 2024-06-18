Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зірка збірної Франції потрапив до лікарні після переможної зустрічі з австрійцями на Євро-2024 та може бути прооперований.

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку завдяки автоголу Максиміліана Вебера.

Утім, підсумковий результат настрій французам зіпсував інцидент, який стався у заключному відрізку гри.

Зірковий форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе в результаті зіткнення з плечем австрійця Кевіна Дансо отримав перелом носа та був замінений тренерським штабом на чолі з Дідьє Дешамом.

Як повідомляє L'equipe, після матчу 25-річного Мбаппе було відправлено до лікарні, де лікарі підтвердили перелом. Зазначається, що буде прийматися рішення щодо доцільності проведення операції вже зараз, при цьому більш детальна інформація з'явиться вже згодом.

Дивитися відео автогола та огляд матчу Австрія — Франція дивіться на Football.ua.