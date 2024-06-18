Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Mais comment il s’appelle? Kanté! N’golo, N’golo Kanté!"

У рамках першого туру групового етапу Євро-2024 у квартеті D збірна Франція насилу здолала Австрію з мінімальною перевагою в рахунку завдяки автоголу Максиміліана Вебера.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано центрального півзахисника "Ле Бле" Нголо Канте.

"Він виграв багато м’ячів, заблокував Австрію в центрі поля та здійснив кілька хороших передач вперед. Канте також зробив велику роботу в захисті Франції, залишаючись останнім у важливих моментах", — сказано у вердикті комісія технічних спостерігачів УЄФА.

Дивитися відео автогола та огляд матчу Австрія — Франція дивіться на Football.ua.