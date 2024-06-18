Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українські рефері отримали призначення на чемпіонат Європи.

Українські рефері Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на поєдинку групового раунду Євро-2024 у квартеті С Данія — Англія. Про це інформує сайт УЄФА.

Балакін виконуватиме обов'язки четвертого судді в португальській бригаді арбітрів на чолі з Артуром Соарешем Діашем, а Беркут — резервного лайнсмена.

Поєдинок відбудеться 20 червня у Франкфурті на стадіоні Франкфурт Арена (початок — о 19:00 за Києвом).

Нагадаємо, на Євро-2024 арбітри пояснюватимуть рішення VAR капітанам.