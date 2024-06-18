Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард дав свій коментар.

Гаррі Кейн назвав фаворитів Євро-2024.

"Звичайно, я повинен назвати Англію, ми їдемо туди, щоб спробувати виграти чемпіонат. На останньому Євро ми посіли друге місце, тож наша мета — зробити ще один крок.

Франція завжди є фаворитом, тому що у неї чудовий послужний список, особливо в новітній історії. Цю команду дуже складно обіграти, особливо на великих турнірах.

І, нарешті, я повинен сказати про Німеччину. Я думаю, що домашній турнір робить виступ за збірну трохи більш особливим, тому я безумовно не списую Німеччину з рахунків. Звичайно, я знаю досить багато їхніх гравців і бачив, як вони грають", — сказав нападник Баварії і збірної Англії в інтерв'ю GQ Germany.

Раніше повідомлялося, що Кейн встановив рекорд збірної Англії на великих турнірах.