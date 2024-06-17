Гаррі не забив, але черговий рекорд встановив.
Кейн, getty images
17 червня 2024, 17:19
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн встановив рекорд національної команди за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи, вийшовши у стартовому складі на гру 1-го туру Євро-2024 зі збірною Сербії (1:0). Про це повідомляє Opta.
За інформацією джерела, для 30-річного форварда ця гра стала 23-ю на великих турнірах у складі збірної Англії, що є абсолютним рекордом за всю історію англійського футболу. Попереднє досягнення належало колишньому захиснику збірної Англії Ешлі Коулу, який відіграв 22 матчі на великих форумах у футболці "Трьох левів".
Раніше Кейн прокоментував перемогу над Сербією в матчі Євро-2024.