Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гаррі не забив, але черговий рекорд встановив.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн встановив рекорд національної команди за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи, вийшовши у стартовому складі на гру 1-го туру Євро-2024 зі збірною Сербії (1:0). Про це повідомляє Opta.

За інформацією джерела, для 30-річного форварда ця гра стала 23-ю на великих турнірах у складі збірної Англії, що є абсолютним рекордом за всю історію англійського футболу. Попереднє досягнення належало колишньому захиснику збірної Англії Ешлі Коулу, який відіграв 22 матчі на великих форумах у футболці "Трьох левів".

Раніше Кейн прокоментував перемогу над Сербією в матчі Євро-2024.