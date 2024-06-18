Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 18 червня 2024 року.

У матчі першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Туреччини зустрілася зі збірною Грузії, здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Команди обмінялися голами в першому таймі поєдинку. Спочатку Мюлдюр вивів номінальних господарів уперед, після чого Мікаутадзе відновив паритет. У другій половині матчу турки виявилися сильнішими за грузинів, скерувавши в їхні ворота два м'ячі — голи на рахунку Гюлера та Актюркоглу.

У 2 турі на команду Монтелли чекає поєдинок із Португалією, тоді як колективу Саньйоля протистоятиме Чехія. Ці матчі групи F відбудуться 22 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Туреччина — Грузія у рамках першого туру групового етапу Євро-2024:

Туреччина — Грузія 3:1

Голи: Мюлдюр, 26, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 — Мікаутадзе, 32



Туреччина: Гюнок — Мюлдюр (Челік, 85), Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Айхан (Демірал, 79), Чалханоглу (Озджан, 90+1) — Гюлер (Язиджи, 79), Кекчю, Їлдиз (Актюркоглу, 85) — Їлмаз.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія (Зівзівадзе, 84), Кашия, Двалі, Цитаішвілі (Лочошвілі. 73) — Кочорашвілі, Меквабішвілі (Алтунашвілі, 89), Чакветадзе (Давіташвілі, 74) — Мікаутадзе, Кварацхелія.



Попередження: Бардаджі, Чалханоглу — Кверквелія