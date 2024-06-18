Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
18 червня 2024, 20:59
Туреччина дотиснула Грузію в гарячій дуелі
Поки що, найбільш яскравий матч Євро-2024.
Туреччина — Грузія, Getty Images
18 червня 2024, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Туреччина — Грузія 3:1
Голи: Мюлдюр, 26, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 — Мікаутадзе, 32
Туреччина: Гюнок — Мюлдюр (Челік, 85), Акайдін, Бардакджі, Кадіоглу — Айхан (Демірал, 79), Чалханоглу (Озджан, 90+1) — Гюлер (Язиджи, 79), Кекчю, Їлдиз (Актюркоглу, 85) — Їлмаз.
Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія (Зівзівадзе, 84), Кашия, Двалі, Цитаішвілі (Лочошвілі. 73) — Кочорашвілі, Меквабішвілі (Алтунашвілі, 89), Чакветадзе (Давіташвілі, 74) — Мікаутадзе, Кварацхелія.
Попередження: Бардаджі, Чалханоглу — Кверквелія