Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Черговий "віковий" рекорд, встановлений португальським центрбеком.

Центральний захисник збірної Португалії Пепе став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів Європи, передає офіційний сайт УЄФА.

У матчі 1 туру Євро-2024 проти Чехії представник Порту з'явився в стартовому складі колективу Роберто Мартінеса. Станом на 18 червня 2024 року, Пепе 41 рік і 113 днів.

Раніше рекорд належав голкіперу збірної Угорщини Габору Кіраю. У поєдинку 1/8 фіналу Євро-2016 з Бельгією йому було 40 років і 86 днів.

До Пепе найстаршим польовим гравцем чемпіонатів Європи був легендарний німець Лотар Маттеус, який у віці 39 років і 91 дня востаннє зіграв за свою національну команду на Євро-2000.

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