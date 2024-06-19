Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турецький плеймейкер став наймолодшим гравцем в історії Євро, який відзначився у своєму дебюті на турнірі.

У матчі першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Туреччини зустрілася зі збірною Грузії, здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Представник турецької збірної та мадридського Реала Арда Гюлер відзначився неймовірним результативним ударом в цьому матчі у віці 19 років і 114 днів, ставши наймолодшим гравцем-автором гола в дебютному для себе матчі фінальної частині чемпіонатів Європи.

Юний плеймейкер поділився враженнями від цього досягнення та підсумкового результату непростої гри з картвелами.

"Це була важка гра, і я вітаю свою команду з перемогою. Недостатньо сказати, що підтримка була чудовою; це було більше. Для тренера було чудово отримати перемогу».

Побиття історичного рекорду Роналду, який тримався 20 років? Мене не хвилюють особисті досягнення. Головне для мене — це команда, і я радий приносити їй користь", — цитує Гюлера офіційний сайт УЄФА.

Надаємо, що становлений нападником збірної Португалії Кріштіану Роналду рекорд протримався понад 20 років. Він забив у ворота Греції 12 червня 2004-го, коли йому було 19 років і 128 днів

Дивитися відео голів та огляд матчу Туреччина — Грузія ви можете на Football.ua.