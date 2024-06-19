Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорватський форвард провів на полі 85 хвилин і відзначився голом.

Нападаючого збірної Хорватії Андрея Крамарича було визнано найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Албанії.

Матч закінчився з нічийним рахунком 2:2, причому хорвати пропустили гол на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

У цьому поєдинку 33-річний хорват провів на полі 85 хвилин і за цей час завдав одного удару по воротах, який закінчився голом. Також він пробіг 10,5 кілометрів, а його найвища швидкість становила 28,7 км/год.

Для Крамарича це був 96 поєдинок за збірну, в яких він забив 30 голів та віддав десять асистів.