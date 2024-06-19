Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 19 червня 2024 року.

У стартовому матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Хорватії втратила перемогу над Албанією (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Лачі і перевага албанців зберігалася до середини другого тайму. Потім на 74 хвилині Крамарич зрівняв цифри на табло, а за дві хвилини Г'язула зрізав м'яч у власні ворота.

Здавалося, що все йде до першої перемоги "клітчастих", але на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму албанців врятував той самий Г'язула.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Албанія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Хорватія — Албанія 2:2

Голи: Крамарич, 74, Г’язула, 76 (авт.) — Лачі, 11, Г'язула, 90+5.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Шутало, Гвардіол, Перішич (Батуріна, 84) — Модрич, Брозович (М. Пашалич, 46), Ковачич — Маєр (Сучич, 46), Петкович, Крамарич (Соса, 84).

Албанія: Стракоша — Хісай, Джимсіті, Аєті, Мітай — Асллані, Рамадані (Ходжа, 85), Лачі (Г’язула, 72) — Асані (Сефері, 64), Манай (Даку, 85), Байрамі.

Попередження: Івушич (не на полі) — Хісай, Даку, Г'язула