Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На нагороду претендують чотири забиті м'ячі.

УЄФА на своєму офіційному сайті запустив голосування за звання автора найкращого голу за підсумками матчів першого туру групового етапу Євро-2024.

До претендентів потрапив забитий м'яч румунського футболіста Ніколае Станчу у ворота збірної України.

На нагороду претендують:

- Арда Гюлер (Туреччина) у матчі з Грузією (3:1).

- Ніколо Барелла (Італія) у матчі з Албанією (2:1).

- Мерт Мюльдюр (Туреччина) у матчі з Грузією (3:1).

- Ніколае Станчу (Румунія) у матчі з Україною (3:0).

4 brilliant goals! Tap below to vote for your favourite? 🗳️👇



🇹🇷 Mert Müldür vs Georgia

🇷🇴 Nicolae Stanciu vs Ukraine

🇮🇹 Nicolò Barella vs Albania

🇹🇷 Arda Güler vs Georgia



@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті турніру.