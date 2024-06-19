На нагороду претендують чотири забиті м'ячі.
Ніколае Станчу, Getty Images
19 червня 2024, 16:40
УЄФА на своєму офіційному сайті запустив голосування за звання автора найкращого голу за підсумками матчів першого туру групового етапу Євро-2024.
До претендентів потрапив забитий м'яч румунського футболіста Ніколае Станчу у ворота збірної України.
На нагороду претендують:
- Арда Гюлер (Туреччина) у матчі з Грузією (3:1).
- Ніколо Барелла (Італія) у матчі з Албанією (2:1).
- Мерт Мюльдюр (Туреччина) у матчі з Грузією (3:1).
- Ніколае Станчу (Румунія) у матчі з Україною (3:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті турніру.
Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, стартував другий тур групової стадії турніру. Перша гра між Хорватією та Албанією вже стартувала і за перебігом поєдинку
можна стежити на Football.ua.