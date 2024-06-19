Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обидва лідирують за цим показником серед воротарів.

Наразі відбувається матч другого туру групового етапу Євро-2024, у якому зустрічаються збірні Німеччини та Угорщини.

У цьому матчі бере участь німецький воротар Баварії Мануель Ноєр, для якого це 17 матч на фінальних стадіях чемпіонатів Європи.

За інформацією Opta Franz, за цим показником 38-річний німець зрівнявся з італійським воротарем Джанлуїджі Буффоном. Вони лідирують за кількістю ігор на Євро серед воротарів.

Абсолютним рекордсменом чемпіонатів Європи з проведених матчів є португальський форвард Кріштіану Роналду – 26 ігор.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Угорщина.