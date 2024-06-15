Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матч-відкриття чемпіонату Європи був дуже різноманітним, що дозволило встановити деякі рекорди та досягнення.

Збірна Німеччини у стартовому матчі домашнього Євро-2024 розгромила Шотландію (5:1).

Вже до 19 хвилини зустрічі у воротах шотландців відзначилися 21-річні півзахисники Флоріан Вірц та Джамал Мусіала.

Як повідомляє Opta, це перший випадок в історії чемпіонатів Європи, коли одразу два гравці молодше 22 років забили по голу в одному матчі за одну команду.

Також Вірц тепер є наймолодшим автором голу в історії збірної Німеччини на чемпіонатах Європи – 21 рік та 42 дні.

До кінця першого тайму Німеччина забила третій м'яч зусиллями Кая Гаверца, що означало, що німці вперше в історії матчів Євро змогли забити три голи за перший тайм.

Squawka додає, що збірна Німеччини здобула свою найбільшу перемогу в історії чемпіонатів Європи.

Також це була найбільша перемога у матчі-відкриття в історії турніру.

Тим часом Gracenote Live зазначає, що це був перший матч в історії Євро, в якому були автогол, гол із пенальті та червона картка.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Шотландія.