Коментар від воротаря стосовно матчу з Португалією.
Їндржих Станек, Getty Images
20 червня 2024, 00:35
Голкіпер збірної Чехії Їндржих Станек прокоментував матч з Португалією.
"Ми були близькі до нічиєї, але, на жаль, пропустили наприкінці", — цитує Їндржиїа офіційний сайт УЄФА.
"Для мене це була важка гра, але моя робота — допомагати команді щосили.
Я намагався зробити все можливе, щоб відбити удар Кріштіану Роналду. У мене вийшло. Шкода, що це не допомогло нам вичавити щось із цього матчу".
У матчі групового етапу збірна Чехії програла Португалії після голу на завершальних хвилинах зустрічі.