Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від воротаря стосовно матчу з Португалією.

Голкіпер збірної Чехії Їндржих Станек прокоментував матч з Португалією.

"Ми були близькі до нічиєї, але, на жаль, пропустили наприкінці", — цитує Їндржиїа офіційний сайт УЄФА.

"Для мене це була важка гра, але моя робота — допомагати команді щосили.

Я намагався зробити все можливе, щоб відбити удар Кріштіану Роналду. У мене вийшло. Шкода, що це не допомогло нам вичавити щось із цього матчу".

У матчі групового етапу збірна Чехії програла Португалії після голу на завершальних хвилинах зустрічі.