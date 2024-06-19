Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер висловив думку стосовно матчу з наступним суперником на чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував свої очікування від матчу зі збірною Данії.

"Чого ми очікуємо від Данії? Трохи іншого стилю гри, тому вони ставитимуть нам інші питання", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Ми повинні контролювати м'яч, як ми це робили в першому таймі (проти Сербії) і нам потрібно буде озирнутися і побачити, чи є якісь корективи в тому, що нам потрібно зробити".

У першому матчі у групі збірна Англії виграла у Сербії, а Данія зіграла внічию зі Словенією.

Матч збірних Данії та Англії розпочнеться 20 червня о 19:00 за київським часом.