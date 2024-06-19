Тренер висловив думку стосовно матчу з наступним суперником на чемпіонаті Європи.
Гарет Саутгейт, Getty Images
19 червня 2024, 21:56
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував свої очікування від матчу зі збірною Данії.
"Чого ми очікуємо від Данії? Трохи іншого стилю гри, тому вони ставитимуть нам інші питання", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.
"Ми повинні контролювати м'яч, як ми це робили в першому таймі (проти Сербії) і нам потрібно буде озирнутися і побачити, чи є якісь корективи в тому, що нам потрібно зробити".
У першому матчі у групі збірна Англії виграла у Сербії, а Данія зіграла внічию зі Словенією.
Матч збірних Данії та Англії розпочнеться 20 червня о 19:00 за київським часом.