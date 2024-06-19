Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек заявив, що з розумінням ставиться до критики за погану гру.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував негативні емоції та висловлювання вболівальників після проваленої гри з Румунією (0:3) на старті Євро-2024.

"Програли, можна сказати, закономірно. Такі поразки — це як холодний душ. Ти маєш зрозуміти взагалі, куди ти приїхав, куди ти потрапив.

Але нам не можна опускати голову. Звичайно, важко, але ми ще маємо дві гри. Маємо кардинально змінити гру, підхід, концентрацію, кожну деталь, яка присутня у футболі. А почати кожен повинен з себе.

Хочеться попросити вибачення у вболівальників за таку гру. Я з ними згоден. Чому такий негатив — бо очікування від нас великі. Висловлювання стосовно нас були закономірними. Я весь цей хейт сприймаю нормально, адекватно. Я все розумію — емоції. Після таких падінь потрібно якомога швидше підійматися та рухатися далі.

Перший гол румунів збив нас з пантелику, а другий — добив. Коли ти на такому турнірі програєш 0:2, то психологічно дуже важко. Третій гол тому показник. Втратили концентрацію, не належним чином підійшли до гри. Робитимемо висновки та корективи.

По такій грі взагалі немає різниці, як ти володієш м’ячем, скільки ти зробив передач. Рахунок на табло — це головний показник. Румуни діяли очікувано, ми розбирали їхню гру. До першого голу ми грали непогано, контролювали матч, мали моменти.

Я розумію вболівальників, в перші три години в мене було багато неприємних повідомлень. Але коли емоції стихли, вболівальники почали підтримувати. Я побачив відео, де кажуть, що це ж наша збірна, що немає іншої збірної, крім цих 26 викликаних гравців.

Я розумію хейт, ми його заслуговуємо, але в нас ще дві гри. В такі важкі часи треба згадати, як нас підтримували після гри з Ісландією, Боснією, коли теж здавалося, що ми вже програємо", — наводить слова Судакова ВЗБІРНА.

Нагадаємо, свій наступний матч на Євро-2024 Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня та розпочнеться о 16:00 за Києвом.