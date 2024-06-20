Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 19 червня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Шотландії зустрілася зі збірною Швейцарії, зігравши з нею внічию з рахунком 1:1.

Представники квартету А обмінялися голами в першій половині зустрічі. Спочатку Мактоміней вивів номінальних господарів уперед, хоча спочатку взяття воріт вважалося автоголом Шера, після чого Шакірі чудовим ударом відновив паритет. У другому таймі команди не зуміли порадувати глядачів голами. Зазначимо, що два результативних удари швейцарців було скасовано.

У 3 турі на команду Якіна чекає поєдинок із Німеччиною, тоді як колективу Кларка протистоятиме Угорщина. Ці матчі групи А відбудуться 23 червня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шотландія — Швейцарія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Шотландія — Швейцарія 1:1

Голи: Мактоміней, 13 — Шакірі, 26



Шотландія: Ганн — Ролстон, Гендрі, Генлі, Тірні (Маккенна, 61), Робертсон — Мактоміней, Гілмор (Маклін, 79), Макгрегор, Макгінн (Крісті, 90) — Адамс (Шенкленд, 90).



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер (Стергіу, 86), Джака, Фройлер (Рідер, 75), Ебішер — Ндоє (Амдуні, 86), Варгас (С’єрро, 74) — Шакірі (Емболо, 59).



Попередження: Мактоміней, Маккенна, Макгінн — Родрігес, С’єрро