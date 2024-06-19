Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Натомість команда Стіва Кларка й досі в боротьбі за місце в плей-оф, незважаючи на розгром у першому турі.

На завершення вже шостого ігрового дня чемпіонату Європи-2024, який разом із тим став ще й стартовим для другого туру групового етапу цього турніру, збірна Шотландії в Кельні зустрічалась із Швейцарію. Хтось міг би назвати цю дуель останнім шансом "тартанової армії" на порятунок становища в групі A, і був би цілком правий.

Обидві збірні забивали в першому турі у ворота Німеччини та Угорщини відповідно, проте підсумки їхніх матчів були цілком протилежними. Команда Стіва Кларка отримала натомість п’ять голів від господарів турніру, і з таким багажем навіть перспективи боротьби в рейтингу третіх місць для неї виглядали примарними. А ось "наті", навпаки, обіграли "чарівних мадярів" (3:1), і тому після завершення гри в Штутгарті вже точно розуміли власні перспективи.

Ці шотландці в підсумку себе перевершили, і під улюблену волинку заспівали неофіційний гімн так, що Райн-Енергі-Штадіон немов тільки й складався з фанатів "тартанової армії". На полі це натхнення теж можна було побачити. Усе ж таки, то Німеччина була настільки сильною, бо цього разу гості з Британських островів знайшли в собі сили трохи витягнути суперників на себе й завдати разючого удару на контратаці.

Але жарт чи це ні, але Шотландія знову власними зусиллями не забила. За неї це зробив Шер, який невдало спробував блокувати удар Мактомінея з передачі Макгрегора на лівому фланзі штрафного. Очевидно, що відсутність додаткових очок у турнірній таблиці після цього матчу Швейцарію тішити не могла, тому "наті" зробили приблизно те саме, що й грі до цього — створили хаос у атаці й суперникам знову було важко передбачити їхні дії.

Не витримала Угорщина — не витримала й Шотландія. На 26 хвилині Ролстону варто було тільки віддати недбалий пас назад із правого флангу оборони до власного штрафного, як Шакірі навіть не став перехоплювати м’яч, а одразу поклав розкішний дальній удар у ближню дев’ятку.

Дотиснути суперників на факторі психології — команда Якина хотіла зіграти на цьому наступними хвилинами до перерви й навіть забила гол зусиллями Ндоє, але з явного офсайду під час грою головою на партнера від Аканджі в центрі штрафного. Утім, успішний кутовий до перерви був і в Шотландії, але Адамс пробити з гострого кута Зоммера не зумів, тож із з’ясуванням стосунків варто було почекати.

У другому таймі з часом ми таки дізнались, що гол Шотландії — то не який не автогол, а повноцінний забитий м’яч Мактомінея. Судячи з усього, консиліум УЄФА мав час на те, аби сісти десь разом і розібрати цей епізод детально. І ми цілком розуміємо, що цей вільний час у організаторів змагань таки був. Навіть більше, аніж нам би того хотілось. Бо таким за змістом вийшов другий тайм у виконанні обох команд.

Конкретики було занадто мало. Навіть коли обидва тренери почали проводити ротацію й щось таки мало змінитись на полі. Це нам того хотілось, а насправді ж ми побачили лише поодинокі спалахи, нехай вони й могли реально призвести до забитих м’ячів. А одного разу призвели — Емболо знову втік на побачення з перекиданням над воротарем, але з глибокого офсайду.

У Шотландії момент був більш чистим — подачу Робертсона із штрафного з правого флангу на дальній стійці замикав у падінні Генлі, але в неї ж і влучив. І… усе. Ніхто не задоволений із команд, але футболісти Стіва Кларка хоч не наламали ще більше дров.

Наступний матч Шотландія проведе проти Угорщини в Штутгарті, тоді як Швейцарія у Франкфурті гратиме проти Німеччини.Шотландія — Швейцарія 1:1Мактоміней, 13 — Шакірі, 26Ганн — Ролстон, Гендрі, Генлі, Тірні (Маккенна, 61), Робертсон — Мактоміней, Гілмор (Маклін, 79), Макгрегор, Макгінн (Крісті, 90) — Адамс (Шенкленд, 90).Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Відмер (Стергіу, 86), Джака, Фройлер (Рідер, 75), Ебішер — Ндоє (Амдуні, 86), Варгас (С’єрро, 74) — Шакірі (Емболо, 59).Попередження: Мактоміней, Маккенна, Макгінн — Родрігес, С’єрро