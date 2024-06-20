Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Луїс де ла Фуенте висловився перед матчем 2 туру Євро-2024 Іспанія — Італія.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував майбутню гру другого туру Євро-2024 проти Італії.

"Я дуже задоволений грою кожного футболіста проти Хорватії (3:0) та тим, як тренуються інші наші хлопці. Вони показали себе дуже високому рівні. Звісно, ​​ми хочемо перемогти у четвер. Зараз усі наші думки лише про цю гру. Ми рухаємось до нашої мети від матчу до матчу. Завтра у нас найважливіша гра. У кожному матчі ми граємо лише на перемогу. Ми не вміємо грати інакше.

Італія дуже схожа на нас. Вони нещодавно оновили команду, мають молодих хлопців, мені дуже подобається, як вони борються. Вони мають багато майстрів, є досвідчені гравці. Дивитися на Італію – це як дивитися своє відображення.

Поки що все для нас складається успішно, але завжди є куди рости. Ми повинні залишатися скромними та продовжувати боротися. Це довгий турнір. Попереду довгий шлях, і ми добре знаємо потенціал збірних Франції, Німеччини, Італії та Португалії. Ми працюватимемо не покладаючи рук, щоб ставати все кращим і кращим", – сказав головний тренер збірної Іспанії.

Матч Італія — Іспанія відбудеться сьогодні, 20 червня, початок о 22:00.