Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Угорщини прокоментував поразку від Німеччини.

Напередодні збірна Угорщини поступилась Німеччині в матчі другого туру чемпіонату Європи-2024.

Німеччина — Угорщина 2:0 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "чарівних мадярів" Марко Россі прокоментував виступ власної команди.

"Те, що робив сьогодні суддя, — це подвійні стандарти. Із моєї точки зору, Німеччина виграла б у будь-якому випадку, вони сильніші за нас, але суддя був найгіршим на полі.

Німеччині не потрібна була допомога арбітра, особливо проти такої команди, як Угорщина. Коли вони зіграють проти такої команди, як Франція, подивимось, чи даватимуть їм такі фоли, чи ні.

Ми зробимо все, щоб перемогти в наступній грі. Наші вболівальники хочуть бачити на полі, що ми спльовуємо кров. Я не прошу наших хлопців перемагати, забивати голи. Я просто прошу їх викластися по максимуму", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Угорщина зіграє проти Шотландії 23 червня.