Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений поляк дебютує на Євро-2024.

Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 22-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Грузія — Чехія: рефері — Даніель Зіберт, асистенти рефері — Ян Зайдель, Рафаель Фольтін (всі — Німеччина), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Марко Фріц (Німеччина).

Туреччина — Португалія: рефері — Фелікс Цваєр, асистенти рефері — Штефан Лупп, Марко Агмюллер (всі — Німеччина), четвертий рефері — Хесус Хіль Мансано (Іспанія), рефері ВАР — Бастіан Данкерт (Німеччина).

Бельгія — Румунія: рефері — Шимон Марциняк, асистенти рефері — Томаш Лісткевич, Адам Купсик (всі — Польща), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Томаш Квятковські (Польща).

Раніше повідомлялося, хто обслуговуватиме матч збірної України проти Словаччини.