Досвідчений поляк дебютує на Євро-2024.
Марциняк, getty images
20 червня 2024, 16:47
Стали відомі бригади арбітрів, які працюватимуть на матчах чемпіонату Європи-2024 22-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Грузія — Чехія: рефері — Даніель Зіберт, асистенти рефері — Ян Зайдель, Рафаель Фольтін (всі — Німеччина), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Марко Фріц (Німеччина).
Туреччина — Португалія: рефері — Фелікс Цваєр, асистенти рефері — Штефан Лупп, Марко Агмюллер (всі — Німеччина), четвертий рефері — Хесус Хіль Мансано (Іспанія), рефері ВАР — Бастіан Данкерт (Німеччина).
Бельгія — Румунія: рефері — Шимон Марциняк, асистенти рефері — Томаш Лісткевич, Адам Купсик (всі — Польща), четвертий рефері — Донатас Румшас (Літва), рефері ВАР — Томаш Квятковські (Польща).
Раніше повідомлялося, хто обслуговуватиме матч збірної України проти Словаччини.