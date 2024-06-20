Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швейцарець може пропустити гру проти німців.

В рамках 2-го туру Євро-2024, збірна Швейцарії зіграла унічию з національною командою Шотландії (1:1).

У цьому матчі основний центральний захисник "Червоних Хрестоносців" Фабіан Шер дістав перелом носа. Про це повідомляє Reuters.

На 19-й хвилині зустрічі Шер зіткнувся з захисником Шотландії Ентоні Ралстоном, в наслідок чого і отримав травму обличчя.

"У мене зламаний ніс. Як ми й очікували, було багато підкатів і єдиноборств. Вони серйозно ускладнили нам завдання.

Завтра я відчуватиму цю травму сильніше. Це була напружена гра для всіх. Це пробудило в мені пристрасть. І це теж частина гри. Це теж весело", — прокоментував отриману травму Фабіан Шер.

Нагадаємо, 23-го червня, збірна Швейцарії гратиме із господарями Євро-2024 національною командою Німеччини. Початок матчу о 22:00 за київським часом.