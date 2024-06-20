Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно матчу з Францією.

Джорджиньо Вейналдум висловив думку стосовно зустрічі з Кіліаном Мбаппе в матчі з Францією у другому турі групового етапу чемпіонату Європи.

"Моє враження про нього, ймовірно, таке саме, як і у всіх інших", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"На цей момент він, мабуть, найкращий гравець у світі. Те, що він робить на полі, каже саме за себе.

Коли я був у ПСЖ, ми проводили час разом не лише на тренуваннях та іграх. Ми регулярно бачились. У нас були чудові дружні стосунки, і з того часу ми підтримуємо зв'язок".

Матч між збірними Нідерландів та Франції відбудеться 21 червня о 22:00 за київським часом.