Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 20 червня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Англії не змогла обіграти Данію. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Команда Гарета Саутгейта відкрила рахунок у матчі в середині першого тайму, коли на 18 хвилині результативним ударом відзначився Гаррі Кейн.

Однак данці не збиралися здаватися і на 34 хвилині Мортен Юльманн зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Данія — Англія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Данія — Англія 1:1

Голи: Юльманн, 34 — Кейн, 18.

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Вестергор — Меле, Юльманн (Нергор, 82), Гейб’єрг, Крістіансен (Дамсгор, 57) — Еріксен (Сков Ольсен, 82) — Гойлунн (Поульсен, 67), Вінд (Ба, 57).

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд (Галлагер, 54), Райс — Сака (Езе, 70), Беллінгем, Фоден (Боуен, 69) — Кейн (Воткінс, 69).

Попередження: Вестергор, Меле, Нергор — Галлагер.